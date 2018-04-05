Huawei запускает альтернативный каталог приложений во всем мире

Китайский производитель смартфонов Huawei анонсировал международный запуск собственного магазина приложений AppGallery, передает gizmochina. Альтернативный каталог программного обеспечения станет доступен всем владельцам фирменной техники вендора вне зависимости от страны проживания в самое ближайшее время.

Безусловно, AppGallery, будучи альтернативным каталогом, не сможет предложить пользователям столь же обширный ассортимент приложений, как Google Play. Тем не менее есть надежда, что цензоры Huawei несколько более ревностно относятся к товарам, публикуемым на виртуальных прилавках, и тщательнее следят за их качеством.

Чтобы установить AppGallery на свой смартфон Huawei, необходимо разрешить загрузку приложений из неизвестных источников в «Настройках», после чего перейти по адресу wap2.hispace.hicloud.com. Загрузка должна начаться автоматически. Альтернативный каталог можно отключить при помощи настроек или удалить полностью.

Huawei питает большие надежды на дальнейшее развитие фирменного каталога приложений. С целью привлечения максимальной аудитории пользователей компания объединилась с подрядом Sygic, специалисты которого помогли китайцам сформировать презентабельный портфель программного обеспечения и игр.

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