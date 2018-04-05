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Новое приложение определяет животных по звукам, которые они издают
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Новое приложение определяет животных по звукам, которые они издают 

Вести.Ru 52 минуты назад
Представители соцсети iNaturalist, которая объединяет любителей природы, создали приложение Seek, работающее по принципу популярной музыкальной программы Shazam. Услышав звук, издаваемый тем или иным животным, Seek определит его вид.
Приложение также содержит в себе обучающие игры, позволяя соревноваться с другими пользователями Seek. С помощью программы можно фотографировать растения и животных, которые заносятся в специальную базу и каталогизируются.
Программа Seek доступна для «яблочных» устройств и Android.
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