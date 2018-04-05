Сервис Сбербанка «ДомКлик» запустил телефонию с искусственным интеллектом

Сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик» запустил смарт-телефонию. Покупатели могут звонить риелторам и застройщикам бесплатно по всей России , а также прослушивать записи своих разговоров, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Данные пользователей защищены, а качество консультаций отслеживает автоматическая система с применением технологии искусственного интеллекта.

Продуктовый виджет

«Телефония позволяет безопасно и бесплатно связаться с автором объявления о продаже недвижимости на «ДомКлик». Пользователь нажимает кнопку «Заказать звонок», и система соединяет его с продавцом. При этом участники видят не номера телефонов друг друга, а телефон «ДомКлик» своего региона. Это защищает клиентов от нежелательных звонков в дальнейшем», — говорится в релизе.

Звонки обрабатываются с применением технологии искусственного интеллекта. Система анализирует речь и дает оценку консультации, добавили в пресс-службе.