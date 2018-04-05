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Сервис Сбербанка «ДомКлик» запустил телефонию с искусственным интеллектом
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Сервис Сбербанка «ДомКлик» запустил телефонию с искусственным интеллектом 

Банки.ру 1 час назад
Сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик» запустил смарт-телефонию. Покупатели могут звонить риелторам и застройщикам бесплатно по всей России, а также прослушивать записи своих разговоров, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Данные пользователей защищены, а качество консультаций отслеживает автоматическая система с применением технологии искусственного интеллекта.
Продуктовый виджет
«Телефония позволяет безопасно и бесплатно связаться с автором объявления о продаже недвижимости на «ДомКлик». Пользователь нажимает кнопку «Заказать звонок», и система соединяет его с продавцом. При этом участники видят не номера телефонов друг друга, а телефон «ДомКлик» своего региона. Это защищает клиентов от нежелательных звонков в дальнейшем», — говорится в релизе.
Звонки обрабатываются с применением технологии искусственного интеллекта. Система анализирует речь и дает оценку консультации, добавили в пресс-службе.
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