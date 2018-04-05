Хакеры захватили смартфоны десятков тысяч клиентов «Сбербанка» и выводят деньги

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который крадет информацию о банковских картах клиентов «Сбербанка» , выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Подробный отчет опубликован на сайте антивирусной компании.

По данным «Доктор Веб», троянец заразил более 60 тысяч мобильных устройств с помощью СМС. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с текстом объявления. В некоторых случаях владельцы смартфонов получают поддельные уведомления о кредитах, мобильных переводах и зачислениях денег на счет в банке.

При клике на ссылку адресат попадает на принадлежащий злоумышленникам сайт, откуда на мобильное устройство скачивается apk-файл вредоносного приложения. Для большей убедительности используется значок настоящей программы Avito.

Вредонос пытается скрыть свое присутствие на смартфоне или планшете. При первом запуске Android.BankBot.358.origin запрашивает доступ к правам администратора устройства и делает это до тех пор, пока пользователь не согласится предоставить ему необходимые полномочия. Получая необходимое, он показывает ложное сообщение об ошибке установки и удаляет свой значок из списка программ на главном экране.

Если у пользователя подключена услуга «Мобильный банк», Android.BankBot.358.origin с ее помощью пытается украсть деньги со счета жертвы. Вредоносная программа незаметно отправляет СМС с командами для выполнения операций в системе онлайн-банкинга. Троянец проверяет баланс карты пользователя и автоматически переводит средства либо на банковский счет злоумышленников, либо на счет их мобильного телефона.

Эксперты оценивают ущерб от действий мошенников в 78 миллионов рублей. Киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов. «Доктор Веб» отмечает, что Android.BankBot.358.origin известен с конца 2015 года. Обнаруженный вредонос является его новой модификацией.