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Хакеры захватили смартфоны десятков тысяч клиентов «Сбербанка» и выводят деньги
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Хакеры захватили смартфоны десятков тысяч клиентов «Сбербанка» и выводят деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который крадет информацию о банковских картах клиентов «Сбербанка», выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Подробный отчет опубликован на сайте антивирусной компании.
По данным «Доктор Веб», троянец заразил более 60 тысяч мобильных устройств с помощью СМС. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с текстом объявления. В некоторых случаях владельцы смартфонов получают поддельные уведомления о кредитах, мобильных переводах и зачислениях денег на счет в банке.
При клике на ссылку адресат попадает на принадлежащий злоумышленникам сайт, откуда на мобильное устройство скачивается apk-файл вредоносного приложения. Для большей убедительности используется значок настоящей программы Avito.
Вредонос пытается скрыть свое присутствие на смартфоне или планшете. При первом запуске Android.BankBot.358.origin запрашивает доступ к правам администратора устройства и делает это до тех пор, пока пользователь не согласится предоставить ему необходимые полномочия. Получая необходимое, он показывает ложное сообщение об ошибке установки и удаляет свой значок из списка программ на главном экране.
Если у пользователя подключена услуга «Мобильный банк», Android.BankBot.358.origin с ее помощью пытается украсть деньги со счета жертвы. Вредоносная программа незаметно отправляет СМС с командами для выполнения операций в системе онлайн-банкинга. Троянец проверяет баланс карты пользователя и автоматически переводит средства либо на банковский счет злоумышленников, либо на счет их мобильного телефона.
Эксперты оценивают ущерб от действий мошенников в 78 миллионов рублей. Киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов. «Доктор Веб» отмечает, что Android.BankBot.358.origin известен с конца 2015 года. Обнаруженный вредонос является его новой модификацией.
В самом Сбербанке отвергли информацию об угрозе вируса Android.BankBot.358.origin для клиентов банка, сообщается в присланном в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.
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