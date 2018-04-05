Ещё
Прокуратура добилась через суд закрытия двух сайтов по продаже поддельных дипломов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура добилась через суд закрытия двух сайтов по продаже поддельных дипломов 

Волга Ньюс 1 час назад
По словам ведомства, эти сайты их сотрудники обнаружили во время планомерной работы по мониторингу интернета.
Продажа поддельных дипломов попадает под ст. 327 УК РФ ("Использование и (или) сбыт подложного документа"). Более того, использование подобных документов гражданами без специальной подготовки может привести к авариям на железнодорожном транспорте и создает угрозу безопасности перевозок.
После вступления в силу судебных решений прокуратура проконтролирует их исполнение, а именно прекращения доступа пользователей к запрещенной информации.
Работа по мониторингу интернет-ресурсов с запрещенной информацией продолжится.
Волга Ньюс: последние новости
"Ростелеком" подключил услуги связи самарскому госпиталю "Мать и дитя" В центрах продаж и обслуживания "Ростелекома" теперь доступен электронный софт "Ростелеком" представил новые пакетные предложения с защитой от киберугроз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня4
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ83
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой296
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США26
ФСБ прикроет рыбаков117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение