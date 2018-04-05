Прокуратура добилась через суд закрытия двух сайтов по продаже поддельных дипломов

По словам ведомства, эти сайты их сотрудники обнаружили во время планомерной работы по мониторингу интернета.

Продажа поддельных дипломов попадает под ст. 327 УК РФ ("Использование и (или) сбыт подложного документа"). Более того, использование подобных документов гражданами без специальной подготовки может привести к авариям на железнодорожном транспорте и создает угрозу безопасности перевозок.

После вступления в силу судебных решений прокуратура проконтролирует их исполнение, а именно прекращения доступа пользователей к запрещенной информации.

Работа по мониторингу интернет-ресурсов с запрещенной информацией продолжится.