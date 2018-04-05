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Сотрудники Google отказываются работать над «дронами-убийцами»
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Сотрудники Google отказываются работать над «дронами-убийцами» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Тысячи сотрудников Google выразили протест в связи с тем, что их компания оказалась вовлечена в разработку технологий искусственного интеллекта для военных нужд. В коллективном письме, адресованном главе поисковика Сундару Пичаи, свыше трех тысяч инженеров Google высказались против участия в Project Maven, призвав руководство отказаться от сотрудничества с Пентагоном.
"Мы считаем, что Google не должна быть втянута в околовоенный бизнес, — сказано в документе. — Эта затея наносит непоправимый урон бренду Google и его способности конкурировать за таланты". «В условиях растущих опасений по поводу пристрастного и военизированного искусственного интеллекта Google уже пытается сохранить доверие общественности», а участие в проектах минобороны США делает поисковику только хуже. Также сотрудники компании напомнили Пичаи о девизе «Не причиняй зла» и «непосредственном влиянии на жизнь миллиардов пользователей».
Об участии Google в проекте Maven, который был запущен в апреле 2017 года с целью ускорить интеграцию минобороны США в технологии больших данных и машинного обучения, стало известно в начале марта. Компания предоставляет спецслужбам алгоритмы искусственного интеллекта для анализа данных, поступающих с камер военных дронов.
Система компьютерного зрения, разработанная в недрах поисковика, способна автоматически обнаружить, идентифицировать и отслеживать перемещения отдельных людей, транспортных средств и других объектов по 38 различным параметрам.
В Google не скрывают факт сотрудничества с Пентагоном, заявляя об исключительно мирном характере использования своих разработок. Военные, пишет The New York Times со ссылкой на представителей компании, используют «программное обеспечение с открытым исходным кодом для распознавания объектов, доступное любому клиенту Google Cloud», и применяют его к незасекреченным данным.
∎Google помогает Пентагону создавать «разумные» боевые дроны читайте также
"Эта технология используется для маркировки изображений, чтобы их мог отсмотреть человек, предназначена для спасения жизней и для того, чтобы уберечь людей от необходимости выполнять очень утомительную работу", — подчеркивают в Google.
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