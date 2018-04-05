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Отказ от соцсетей избавит от стресса и сделает несчастным
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Отказ от соцсетей избавит от стресса и сделает несчастным 

Мир24 1 час назад
Отказ от Facebook и других соцсетей оказывает разное влияние на самочувствие человека. К такому выводу пришла группа австралийских психологов, опубликовавших статью в журнале Journal of Social Psychology.
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