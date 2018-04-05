Браузер Avast Secure Browser со встроенным VPN защитит от фишинга

Компания Avast провела исследование среди пользователей браузеров. Согласно результатам, 65% опрошенных ошибочно полагают, что режимы «Инкогнито» (Incognito) и «Частный доступ» (Private browsing) обеспечивают полную анонимность и скрывают просматриваемые страницы от государственных органов, сторонних организаций и рекламодателей.

Кроме того, 77% пользователей считают, что обычный браузер предупредит их о потенциальных веб-угрозах, таких как вредоносные сторонние расширения или скрытые криптомайнеры. Опираясь на результаты исследований, компания выпустила обновленную и улучшенную версию браузера — Avast Secure Browser.

«Пользователи режимов «Частный доступ» и «Инкогнито» на самом деле усыпляют свою бдительность, так как эти инструменты предлагают только ограниченные параметры конфиденциальности, а в действительности защита от угроз безопасности или конфиденциальности отсутствует вовсе», — отмечает Мэтт Адкиссон (Matt Adkisson), директор по продуктам Avast для платформ. — «Мы обновили Avast Secure Browser специально для предоставления возможности безопасного и конфиденциального выхода в Интернет. Это первый браузер, разработанный экспертами в области кибербезопасности для защиты конфиденциальных данных в сети, а также от атак из браузера. Кроме того, Avast Secure Browser работает гораздо быстрее, чем другие браузеры».

Среди возможностей Avast Secure Browser — защита от фишинга, режим банковских операций, режим невидимости и встроенный VPN. Avast Secure Browser также защищает пользователей от слежки третьими лицами, такими как веб-сайты и интернет-провайдеры. Браузер обеспечивает защиту от мониторинга и хранения истории просмотров, использования файлов cookie для отслеживания посещаемых страниц, а также от использования персональных данных для создания профилей пользователей.

Также разработчики обещают, что Avast Secure Browser защитит пользователей от вредоносных приложений, которые скрытно отслеживают их активность в Интернете, а также от использования их компьютеров для майнинга криптовалюты без разрешения. Это особенно важно сегодня в связи с распространением криптоджекинга. 81% опрошенных пользователей не знали, что такое криптоджекинг, но после объяснения 94% выразили обеспокоенность.

Основанный на популярной открытой платформе Chromium, Avast Secure Browser имеет собственный Центр управления безопасностью и конфиденциальностью, благодаря которому пользователи легко смогут защитить персональные данные и процесс идентификации в сети.

Avast Secure Browser включает функции:

«Без отслеживания» — препятствует отслеживанию веб-сайтами пользователей в сети;

«Режим банковских операций» — закрывает хакерам доступ к просмотру данных, вводимых пользователями;

«Без идентификации» — позволяет скрыть уникальные данные браузера;

Adblock — защищает от вредоносной рекламы;

«Защита от расширений» — блокирует установки ненадежных расширений браузера.

Avast Secure Browser — это обновленная версия SafeZone Browser, в настоящее время браузер доступен в качестве обновления всем пользователям по всему миру. Кроме того, Avast Secure Browser будет доступен новым пользователям решений Avast Antivirus, а также на сайте Avast.ru.

Avast Secure Browser поддерживается на операционных системах Windows 10, 8, 7. Мы планируем выпустить мобильные версии для iOS и Android позднее в 2018 году», — пишет компания.