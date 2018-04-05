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Avast представила «самый безопасный» браузер
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Avast представила «самый безопасный» браузер 

Ferra.ru 1 час назад
Антивирусная компания Avast представила Avast Secure Browser. По словам разработчиков, это «самый безопасный» браузер.
На самом деле, Avast Secure Browser представляет собой обновленную версию SafeZone Browser, в настоящее время браузер доступен в качестве обновления пользователям по всему миру.
Avast Secure Browser не ограничивается такими привычными режимами, как «Частный доступ» и «Инкогнито». Он предлагает ряд параметров безопасности, которые пользователь может настроить. Среди них — защита от фишинга, режим банковских операций, режим невидимости и встроенный VPN. Avast Secure Browser также защищает пользователей от слежки третьими лицами, такими как веб-сайты и интернет-провайдеры. Браузер обеспечивает защиту от мониторинга и хранения истории просмотров, использования файлов cookie для отслеживания посещаемых страниц, а также от использования персональных данных для создания профилей пользователей.
Avast Secure Browser включает функции:
«Без отслеживания» — препятствует отслеживанию веб-сайтами пользователей в сети;
«Режим банковских операций» — закрывает хакерам доступ к просмотру данных, вводимых пользователями;
«Без идентификации» — позволяет скрыть уникальные данные браузера;
Adblock — защищает от вредоносной рекламы;
«Защита от расширений» — блокирует установки ненадежных расширений браузера.
Avast Secure Browser поддерживается на операционных системах Windows 10, 8, 7. Разработчики планируют выпустить мобильные версии для iOS и Android позднее в 2018 году.
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