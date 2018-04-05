Avast представила «самый безопасный» браузер

Антивирусная компания Avast представила Avast Secure Browser. По словам разработчиков, это «самый безопасный» браузер.

На самом деле, Avast Secure Browser представляет собой обновленную версию SafeZone Browser, в настоящее время браузер доступен в качестве обновления пользователям по всему миру.

Avast Secure Browser не ограничивается такими привычными режимами, как «Частный доступ» и «Инкогнито». Он предлагает ряд параметров безопасности, которые пользователь может настроить. Среди них — защита от фишинга, режим банковских операций, режим невидимости и встроенный VPN. Avast Secure Browser также защищает пользователей от слежки третьими лицами, такими как веб-сайты и интернет-провайдеры. Браузер обеспечивает защиту от мониторинга и хранения истории просмотров, использования файлов cookie для отслеживания посещаемых страниц, а также от использования персональных данных для создания профилей пользователей.

Avast Secure Browser включает функции:

«Без отслеживания» — препятствует отслеживанию веб-сайтами пользователей в сети;

«Режим банковских операций» — закрывает хакерам доступ к просмотру данных, вводимых пользователями;

«Без идентификации» — позволяет скрыть уникальные данные браузера;

Adblock — защищает от вредоносной рекламы;

«Защита от расширений» — блокирует установки ненадежных расширений браузера.

Avast Secure Browser поддерживается на операционных системах Windows 10, 8, 7. Разработчики планируют выпустить мобильные версии для iOS и Android позднее в 2018 году.