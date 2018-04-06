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Facebook удалил сообщения Цукерберга, отправленные другим пользователям
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Facebook удалил сообщения Цукерберга, отправленные другим пользователям 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Компания Facebook бесследно удаляла сообщения, отправленные руководителями компании в соцсети другим пользователям, не уведомляя об этом адресатов, пишет интернет-издание Tech Crunch.
Три источника рассказали изданию, что не смогли обнаружить сообщения от основателя компании Марка Цукерберга и других топ-менеджеров, хотя их собственные ответы из тех же переписок сохранились. Данные об удаленных из переписок сообщениях также невозможно получить, запросив у компании полную информацию о своем профиле.
В Facebook заявили, что меры были предприняты из соображений корпоративной безопасности.
При этом компания подтвердила, что обычные пользователи могут удалять свои сообщения только с собственной страницы, но сообщения сохранятся как на странице получателя, так и в базе данных социальной сети.
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