Мобильное приложение «Социальный навигатор» запустили в Ленобласти

«Социальный навигатор» — это абсолютно новый канал взаимодействия с получателями социальных услуг на основе мобильного приложения. С его помощью гражданам станет гораздо проще и удобнее получать информацию о социальных услугах, а так же об организациях, которые могут их предоставить

Отслеживание процесса начисления и осуществления страховых выплат, оформление электронных больничных, информация об обеспечении техническими средствами реабилитации и санитарно-курортным лечением, адреса, контактные данные территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации , а так же многое другое станет теперь доступно в несколько кликов.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» на данный момент реализовано на платформе Android версии 4.4 и выше. Достаточно перейти на сайт sn.fss.ru на совместимом с приложением гаджете.

Публичное тестирование приложения «Социальный навигатор» продлится до 6 апреля 2018 года.