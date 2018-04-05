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Мобильное приложение «Социальный навигатор» запустили в Ленобласти
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Мобильное приложение «Социальный навигатор» запустили в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
«Социальный навигатор» — это абсолютно новый канал взаимодействия с получателями социальных услуг на основе мобильного приложения. С его помощью гражданам станет гораздо проще и удобнее получать информацию о социальных услугах, а так же об организациях, которые могут их предоставить
Отслеживание процесса начисления и осуществления страховых выплат, оформление электронных больничных, информация об обеспечении техническими средствами реабилитации и санитарно-курортным лечением, адреса, контактные данные территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а так же многое другое станет теперь доступно в несколько кликов.
Мобильное приложение «Социальный навигатор» на данный момент реализовано на платформе Android версии 4.4 и выше. Достаточно перейти на сайт sn.fss.ru на совместимом с приложением гаджете.
Публичное тестирование приложения «Социальный навигатор» продлится до 6 апреля 2018 года.
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