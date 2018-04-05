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Новое приложение поможет сэкономить время на границе с Финляндией
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Новое приложение поможет сэкономить время на границе с Финляндией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Финляндии разработали приложение, которое будет показывать данные по всем пограничным пунктам на границе с Россией, сообщает портал Yle.
Сейчас приложение находится на этапе тестирования, в котором принимают участие две тысячи пользователей. Но уже этим летом программа будет доступна для всех желающих.
Создание приложения проходило в том числе при финансовой поддержке Евросоюза, заинтересованного в возможности отправки официальных документов в электронном виде, которую разработчики планируют внедрить. Монетизация проекта подразумевается за счет рекламы предприятий услуг, находящихся в пограничных зонах. В случае успеха приложения, его могут использовать на границах и с другими государствами Евросоюза.
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