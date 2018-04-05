Ещё
Эксперту удалось перехватить свыше 2 тыс. поддоменов пользователей CloudFront
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Эксперту удалось перехватить свыше 2 тыс. поддоменов пользователей CloudFront 

SecurityLab.ru 2 часа назад
В рамках исследования возможных уязвимостей в CDN-сервисе Amazon CloudFront экспертам компании MindPoint Group удалось перехватить более 2 тыс. поддоментов легитимных сайтов, в том числе принадлежащих компаниям Bloomberg, Reuters, Dow Jones, Гарвардскому университету, Австралийскому банку содружества и двум американским правительственным агентствам.
Как обнаружили специалисты, механизм маршрутизации Amazon CloudFront, связывающий домены и поддоменты сайтов с определенным сервером (AWS бакетом), содержит уязвимость, позволяющую злоумышленникам перенаправлять некорректно сконфигурированные поддомены на свой сервер.
Эксперт Мэтт Уэстфолл (Matt Westfall) разработал инструмент на Python, автоматически сканирующий и перехватывающий уязвимые поддоменты, перенаправляя их на созданную исследователем демо-страницу. С помощью данного скрипта Уэстфоллу удалось всего за несколько дней перехватить более 2 тыс. поддоменов. По его словам, перехваченные поддомены, особенно известных компаний, могут использоваться злоумышленниками для целевых фишинговых атак или распространения вредоносного ПО, при этом даже самые осторожные пользователи не заподозрят подвоха.
Специалист уведомил Amazon о результатах исследования и вернул «украденные» поддомены во владение компании. Команда CloudFront признала наличие проблемы, однако не стала рассматривать ее как уязвимость в сервисе. Вместо этого Amazon начала отображать уведомление на панелях AWS CloudFront, когда пользователь удаляет запись CNAME из дистрибуции CloudFront, извещающее о необходимости синхронизации DNS-записей с дистрибуцией CloudFront.
CloudFront — web-сервис от Amazon, призванный ускорить доставку статического и динамического контента.
SecurityLab.ru: последние новости
Microsoft выпустила внеплановое исправление для критической уязвимости Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей Уязвимость в WhatsApp позволяет получить доступ к данным участников групповых чатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила305
В России введут новую меру пресечения51
«Крым захватим танками»408
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова140
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение