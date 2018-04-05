«ВКонтакте» позволила настраивать рекламу на пользователей с интересом к конкретным продуктам 

В соцсети назвали категории пользователей с актуальным интересом к конкретному продукту сегментами аудитории. В целом «ВКонтакте» добавила в таргетинг десять таких сегментов:
покупка жилья;
коммерческая недвижимость;
покупка автомобиля;
кредиты для бизнеса;
вклады и депозиты;
интернет-банкинг;
потребительские кредиты;
микрозаймы и МФО;
кредитные карты;
электронные кошельки.
Соцсеть узнает об актуальных интересах пользователей к продуктам с помощью анализа их активности в самой «ВКонтакте» и на внешних сайтах — по переходам по внутренним и внешним ссылкам, взаимодействиям с сообществами и их виджетами и другому, уточнили в компании.
Настраивать таргетинг по интересам можно было и ранее, однако тогда речь шла только о «регулярном» интересе «к определенной тематике», а не желании что-то купить в настоящий момент, пояснили во «ВКонтакте».
Ранее соцсеть добавила таргетинг по владельцам смартфонов разных ценовых категорий, пользователям с детьми и покупателям онлайн-магазинов.