Ещё
«ВКонтакте» позволила настраивать рекламу на пользователей с интересом к конкретным продуктам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте» позволила настраивать рекламу на пользователей с интересом к конкретным продуктам 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
В соцсети назвали категории пользователей с актуальным интересом к конкретному продукту сегментами аудитории. В целом «ВКонтакте» добавила в таргетинг десять таких сегментов:
покупка жилья;
коммерческая недвижимость;
покупка автомобиля;
кредиты для бизнеса;
вклады и депозиты;
интернет-банкинг;
потребительские кредиты;
микрозаймы и МФО;
кредитные карты;
электронные кошельки.
Соцсеть узнает об актуальных интересах пользователей к продуктам с помощью анализа их активности в самой «ВКонтакте» и на внешних сайтах — по переходам по внутренним и внешним ссылкам, взаимодействиям с сообществами и их виджетами и другому, уточнили в компании.
Настраивать таргетинг по интересам можно было и ранее, однако тогда речь шла только о «регулярном» интересе «к определенной тематике», а не желании что-то купить в настоящий момент, пояснили во «ВКонтакте».
Ранее соцсеть добавила таргетинг по владельцам смартфонов разных ценовых категорий, пользователям с детьми и покупателям онлайн-магазинов.
RB.ru: последние новости
Facebook представила «более доступное» соглашение о сборе данных пользователей Русскоговорящие хакеры в США похитили данные 5 млн держателей банковских карт Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила279
В России введут новую меру пресечения46
«Крым захватим танками»405
Войска ВВО подняты по тревоге118
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова139
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение