Как проект «Защити Интернет» защищает общество

Как проект «Защити Интернет» защищает обществоВ Дагестане запустили новый проект по защите общества от отрицательной информации. Инициатива была проявлена со стороны Открытого молодежного правительства РД.

Реализовывать проект «Защити Интернет» будет отобранный штаб на базе Молодежного правительства республики.

По словам ОМП Дагестана Султана Абдуралимова, главной задачей проекта является прекращение негативного воздействия на общество.

В случае, если пользователь интернета обнаружит информацию, которая может отрицательно влиять на общество, например, пропаганда экстремизма, наркотических веществ или коррупции, — он может отправить ссылку на сайт по номеру (8-928-051-51-61).