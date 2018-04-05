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В Минобрнауки рассказали, сколько школ в стране не подключены к интернету
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В Минобрнауки рассказали, сколько школ в стране не подключены к интернету 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 2 тысяч российских школ не имеют подключения к интернету, при этом почти в трети всех учебных заведений общего образования нет высокоскоростного интернета, сообщила замминистра образования и науки Татьяна Синюгина на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Говоря о доступности и инфраструктуре нашей сельской школы, конечно, это интернет, это возможности информационные, которые сегодня у нас есть из 42 тысяч школ, которые действуют в Российской Федерации, 13 760 не имеют высокоскоростного интернета… Около 2 тысяч школ у нас не имеют подключения к интернету вообще", — сказала Синюгина.
Она также отметила, что подавляющая часть российских школ без высокоскоростного интернета находится именно в сельской местности.
В связи с этим, по ее мнению, проект «Цифровая школа», в первую очередь, должен быть нацелен на создание равных и доступных условий для детей в сельской местности, что без должного качества интернета сделать будет невозможно.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запустить новый приоритетный проект «Цифровая школа», который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс.
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