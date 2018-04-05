В Минобрнауки рассказали, сколько школ в стране не подключены к интернету

"Говоря о доступности и инфраструктуре нашей сельской школы, конечно, это интернет, это возможности информационные, которые сегодня у нас есть из 42 тысяч школ, которые действуют в Российской Федерации , 13 760 не имеют высокоскоростного интернета… Около 2 тысяч школ у нас не имеют подключения к интернету вообще", — сказала Синюгина.

Она также отметила, что подавляющая часть российских школ без высокоскоростного интернета находится именно в сельской местности.

В связи с этим, по ее мнению, проект «Цифровая школа», в первую очередь, должен быть нацелен на создание равных и доступных условий для детей в сельской местности, что без должного качества интернета сделать будет невозможно.