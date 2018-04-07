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OnePlus переосмыслит управление интерфейсом OnePlus 6
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OnePlus переосмыслит управление интерфейсом OnePlus 6 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Управление OnePlus 6, вероятно, будет целиком построено на жестах. На это указывает тизер, опубликованный итальянским представительством OnePlus на своей странице в Facebook. Таким образом разработчики компании рассчитывают значительно повысить эффективность и скорость взаимодействия пользователя с прошивкой.
Speed up your experience with gestures. #OnePlus6 pic.twitter.com/xo2uS2hwTT
— OnePlus (@oneplus) 4 апреля 2018 г.
Несмотря на то что OnePlus не уточняет, какие именно жесты появятся в прошивке OnePlus 6, с большой долей вероятности можно предположить, что их будет больше, чем сейчас. Не исключено, что разработчики позволят пользователям самостоятельно создавать жесты, которые будут отражать их предпочтения в управлении смартфоном.
Первоначально система жестов была реализована в одной из бета-версий OxygenOS для OnePlus 5T. Такой метод управления смартфоном оказался более выигрышным по сравнению с традиционным из-за увеличения диагонали дисплея и изменения соотношения его сторон. Ранее эффективность жестов доказала компания Apple, отказавшись от клавиши Home в новом iPhone X.
Обсудить предстоящий OnePlus 6 можно в нашем Telegram-чате.
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