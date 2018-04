OnePlus переосмыслит управление интерфейсом OnePlus 6

Управление OnePlus 6, вероятно, будет целиком построено на жестах. На это указывает тизер, опубликованный итальянским представительством OnePlus на своей странице в Facebook. Таким образом разработчики компании рассчитывают значительно повысить эффективность и скорость взаимодействия пользователя с прошивкой.

Speed up your experience with gestures. #OnePlus6 pic.twitter.com/xo2uS2hwTT

— OnePlus (@oneplus) 4 апреля 2018 г.

Несмотря на то что OnePlus не уточняет, какие именно жесты появятся в прошивке OnePlus 6, с большой долей вероятности можно предположить, что их будет больше, чем сейчас. Не исключено, что разработчики позволят пользователям самостоятельно создавать жесты, которые будут отражать их предпочтения в управлении смартфоном.

Первоначально система жестов была реализована в одной из бета-версий OxygenOS для OnePlus 5T. Такой метод управления смартфоном оказался более выигрышным по сравнению с традиционным из-за увеличения диагонали дисплея и изменения соотношения его сторон. Ранее эффективность жестов доказала компания Apple , отказавшись от клавиши Home в новом iPhone X.

