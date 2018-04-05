«Лаборатория Касперского» узнала, чем грозит совместное использование устройств и аккаунтов

Приблизительно половина людей в России (57%), которые состоят в отношениях, считают именно себя, а не своего партнера, более технически грамотными и осведомленными о правилах безопасного поведения в Интернете. При этом мужчины гораздо больше, чем женщины, склонны думать, что это они лучше разбираются в вопросах кибербезопасности: 82% против 31% соответственно. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского»

По данным исследования, пользователи начинают испытывать больше проблем со своими устройствами и аккаунтами после того, как делились ими с менее технически грамотными партнерами. Так, после совместного использования гаджетов половина респондентов (50%) замечала, что устройство оказывалось повреждено, 36% находили вредоносное ПО на своем устройстве, 23% рассказали о случайном или намеренном сливе своих личных данных, а 17% потеряли деньги из-за вредоносного ПО или ошибки партнера.

При этом каждый пятый респондент признался, что в случае каких-либо проблем с гаджетами не спешит обращаться за советом к своему технически подкованному партнеру. А это может поставить под угрозу как его личную, так и общую кибербезопасность пары.

Чтобы лучше понять масштабы проблемы, стоит знать, что в России у 9 из 10 пар общий компьютер, а в половине случаев партнеры имеют доступ к смартфонам друг друга. Кроме того, у 75% опрошенных пользователей общий с партнером аккаунт на развлекательных сервисах, в банковских системах или интернет-магазинах.

«Современные пары делят на двоих не только реальную, но и виртуальную жизнь. А значит интернет-безопасность становится их общей задачей. Да, это звучит не очень романтично, но ставки слишком высоки, чтобы пренебрегать защитой своих устройств и данных. Можно придумать собственные правила использования общих гаджетов и аккаунтов, можно установить защитные решения, можно учиться друг у друга. Главное — понимать, что общая кибербезопасность складывается из действий каждого», — отметил Дмитрий Алешин, директор по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

Исследование «Цифровая любовь» проведено «Лабораторией Касперского» и компанией Toluna. В опросе приняли участие 18 тыс. интернет-пользователей из 18 стран, в том числе 1 000 человек из России.

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