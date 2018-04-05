Госдума приняла в первом чтении законопроект об блокировке порочащих сведений в интернете

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство человека или юридического лица.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, законопроект предполагает внесение изменений в действующее законодательство, которые будут предусматривать особенности исполнения требований об удалении порочащих сведений, распространённых в интернете.

В частности, если распространившее ложные сведения лицо по истечении срока, предусмотренного для добровольного удаления доступных в интернете сведений, не удалило их, то судебный пристав выносит постановление об ограничении доступа к таким сведениям в сети.

Подробнее о законопроекте — в материале RT.