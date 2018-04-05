AWS Secrets Manager поможет хранить и обновлять учетные данные

Анонсировано новое решение AWS Secrets Manager, которое позволит легко хранить и использовать ваши учетные данные с помощью API или интерфейса командой строки AWS. Об этом компания Amazon сообщила сегодня в своем блоге.

«Управление учетными данными баз данных, паролями и ключами API может представлять не такую уж сложную задачу, когда вы работаете локально с одной машиной и одним приложением. Однако по мере роста количества микросервисов хранить и использовать такие данные становится куда более сложной задачей» — подчеркивает Amazon.

Раньше клиентам приходилось поддерживать дополнительную инфраструктуру исключительно для управления такими данными, что могло повлечь за собой дополнительные затраты, а также вносить излишнюю сложность в сами системы.

«Представьте себе такую ситуацию — у вас есть приложение, которое принимает входящие твиты из Twitter и хранит их в базе данных Amazon Aurora. Раньше бы вам пришлось запрашивать имя пользователя и пароль у администратора базы данных и вставлять эти учетные данные в переменные окружения», — пишет компания.

«Также было необходимо, чтобы отвечающий за социальные сети человек создавал учетные данные Twitter API, что представляет собой очень сложный процесс. С помощью Secrets Manager администратор может предоставить учетные данные всего один раз, после чего просто полагаться на Secrets Manager, который поможет автоматически обновлять эти данные».