Госдума поддержала проект о блокировке в интернете порочащих честь сведений

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Ранее проект закона был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от "Единой России"

Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, в частности, в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.