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Госдума поддержала проект о блокировке в интернете порочащих честь сведений
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Госдума поддержала проект о блокировке в интернете порочащих честь сведений 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Ранее проект закона был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов от "Единой России".
Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, в частности, в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.
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