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Появилось приложение для создания 3D-селфи
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Появилось приложение для создания 3D-селфи 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Появилось приложение для создания 3D-селфиКомпания Bellus3D уже зарекомендовала себя как один из лучших разработчиков систем и алгоритмов по распознаванию лиц. В ассортименте бренда есть даже специальная камера Bellus3D Face Camera Pro, совместимая c Windows и Android.
Решив не обходить стороной платформу iOS, Bellus3D представили приложение Bellus3D FaceApp. С его помощь пользователи могут получать качественные 3D-модели собственного лица, используя iPhone X.
По сути, FaceApp позволяет создать полноценное 3D-селфи. Процесс создания занимает около 10 секунд, в течение которых потребуется неспешно поворачивать голову. Процедура напоминает первоначальную настройку Face ID на iPhone X.
По заверению разработчиков, готовая 3D-модель состоит из более чем 250 000 точек, объединенных в массив.
Сейчас приложение Bellus3D FaceApp проходит стадию бета-тестирования. Принять участие можно, предварительно зарегистрировавшись на официальной странице (может возникнуть потребность в VPN).
В ближайшее время приложение для 3D-селфи появится и в App Store.
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