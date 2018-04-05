Появилось приложение для создания 3D-селфи

Появилось приложение для создания 3D-селфиКомпания Bellus3D уже зарекомендовала себя как один из лучших разработчиков систем и алгоритмов по распознаванию лиц. В ассортименте бренда есть даже специальная камера Bellus3D Face Camera Pro, совместимая c Windows и Android.

Решив не обходить стороной платформу iOS, Bellus3D представили приложение Bellus3D FaceApp. С его помощь пользователи могут получать качественные 3D-модели собственного лица, используя iPhone X.

По сути, FaceApp позволяет создать полноценное 3D-селфи. Процесс создания занимает около 10 секунд, в течение которых потребуется неспешно поворачивать голову. Процедура напоминает первоначальную настройку Face ID на iPhone X.

По заверению разработчиков, готовая 3D-модель состоит из более чем 250 000 точек, объединенных в массив.

Сейчас приложение Bellus3D FaceApp проходит стадию бета-тестирования. Принять участие можно, предварительно зарегистрировавшись на официальной странице (может возникнуть потребность в VPN).

В ближайшее время приложение для 3D-селфи появится и в App Store.