Правда или ложь: «Магнит» дарит больше 10 тысяч на покупки в магазине?

Накануне в интернете появилась информация, что магазины «Магнит» в соседних регионах дарят своим покупателям ваучеры на 11 тыс. рублей. Некоторым покупателям даже приходили смс сообщения, которые сообщали о возможных бонусах при регистрации на сайте.

Как сообщает Sputnik, на горячей линии сети супермаркетов они получили такой ответ:

«Если вы получили бесплатную рассылку о предоставлении бесплатных ваучеров, то будьте осторожны, поскольку эта рассылка носит мошеннический характер и не имеет отношения к сети магазинов «Магнит», поэтому в целях безопасности, наша компания не рекомендует вам проходить по данной ссылке. У нас такой акции нет».

Как выяснилось спустя время, информация оказалась ложной. При регистрации на сайте, у пользователей запрашивается информация банковских карт для перечисления суммы, но деньги так и не приходят. При этом персональные данные попадают в руки мошенников.