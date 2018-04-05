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Правда или ложь: «Магнит» дарит больше 10 тысяч на покупки в магазине?
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Правда или ложь: «Магнит» дарит больше 10 тысяч на покупки в магазине? 

ProOren 1 час назад
Накануне в интернете появилась информация, что магазины «Магнит» в соседних регионах дарят своим покупателям ваучеры на 11 тыс. рублей. Некоторым покупателям даже приходили смс сообщения, которые сообщали о возможных бонусах при регистрации на сайте.
Как сообщает Sputnik, на горячей линии сети супермаркетов они получили такой ответ:
«Если вы получили бесплатную рассылку о предоставлении бесплатных ваучеров, то будьте осторожны, поскольку эта рассылка носит мошеннический характер и не имеет отношения к сети магазинов «Магнит», поэтому в целях безопасности, наша компания не рекомендует вам проходить по данной ссылке. У нас такой акции нет».
Как выяснилось спустя время, информация оказалась ложной. При регистрации на сайте, у пользователей запрашивается информация банковских карт для перечисления суммы, но деньги так и не приходят. При этом персональные данные попадают в руки мошенников.
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