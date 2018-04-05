Ещё
iPhone X научили делать объемные селфи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

iPhone X научили делать объемные селфи 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Американский стартап Bellus3D, ведущий исследования в области технологий распознавания лиц, анонсировал выход приложения для iPhone X с возможностью создания трехмерных селфи. Разработка, используя систему TrueDepth, позволяет в считанные секунды сделать объемный «слепок» лица.
В процессе сканирования от пользователя требуется в течение 10 секунд медленно поворачивать голову, как при первоначальной регистрации Face ID. Для формирования виртуального «слепка» задействуется более 250 000 уникальных точек, которые позволяют получить селфи высокого качества.
На момент выхода публикации приложение, названное Bellus3D FaceApp, находится в стадии бета-тестирования и не доступно для загрузки в каталоге App Store. Несмотря на это, разработчики позволяют всем желающим оставить заявку на участие в предварительных испытаниях (из России доступно только с VPN).
Исследователи Bellus3D называют свое детище основой для будущих разработок. По их замыслу, объемные портреты могут использоваться в различных приложениях для iPhone. Например, для достижения максимального сходства персонажа игры с реальным пользователем.
Обсудить разработку студии Bellus3D можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Приложений в App Store стало меньше Первая бета-версия macOS 10.13.5 стала доступна всем желающим Приложение Chatwatch следило за пользователями WhatsApp, но недолго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи53
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова85
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством53
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение