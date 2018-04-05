iPhone X научили делать объемные селфи

Американский стартап Bellus3D, ведущий исследования в области технологий распознавания лиц, анонсировал выход приложения для iPhone X с возможностью создания трехмерных селфи. Разработка, используя систему TrueDepth, позволяет в считанные секунды сделать объемный «слепок» лица.

В процессе сканирования от пользователя требуется в течение 10 секунд медленно поворачивать голову, как при первоначальной регистрации Face ID. Для формирования виртуального «слепка» задействуется более 250 000 уникальных точек, которые позволяют получить селфи высокого качества.

На момент выхода публикации приложение, названное Bellus3D FaceApp, находится в стадии бета-тестирования и не доступно для загрузки в каталоге App Store. Несмотря на это, разработчики позволяют всем желающим оставить заявку на участие в предварительных испытаниях (из России доступно только с VPN).

Исследователи Bellus3D называют свое детище основой для будущих разработок. По их замыслу, объемные портреты могут использоваться в различных приложениях для iPhone. Например, для достижения максимального сходства персонажа игры с реальным пользователем.

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