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Песков назвал цензурой блокирование страниц российских СМИ в соцсетях
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Песков назвал цензурой блокирование страниц российских СМИ в соцсетях 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Блокирование страниц российских СМИ в соцсетях является проявлением цензуры. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Это также является проявлением враждебности к России, добавил он. Москва будет следить за развитием ситуации.
Ранее основатель социальной сети Facebook сообщил о блокировке более 270 страниц и аккаунтов российских СМИ, в том числе издания Inforeactor. Это можно расценивать как «политическую цензуру», заявил экономист и эксперт РАНХиГС при Президенте РФ Владислав Гинько.
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 Ещё 6 источников 
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