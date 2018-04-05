Песков назвал цензурой блокирование страниц российских СМИ в соцсетях 

Блокирование страниц российских СМИ в соцсетях является проявлением цензуры. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Это также является проявлением враждебности к России, добавил он. Москва будет следить за развитием ситуации.
Ранее основатель социальной сети Facebook сообщил о блокировке более 270 страниц и аккаунтов российских СМИ, в том числе издания Inforeactor. Это можно расценивать как «политическую цензуру», заявил экономист и эксперт РАНХиГС при Президенте РФ Владислав Гинько.