Ещё
Министерство потребительского рынка и услуг презентовало проект «Цифровой фермер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министерство потребительского рынка и услуг презентовало проект «Цифровой фермер» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников в рамках заседания в Московской областной думе презентовал уникальный проект — «Цифровой фермер».
«Цифровой фермер» включает в себя
интернет-магазин
и интерактивную панель для заказа фермерской продукции. Интерфейс сервиса будет удобен пользователям любого возраста. Кроме того, разрабатывается приложение для смартфонов.
Проект будет выгоден не только потребителям, но и фермерам. Производители продукции получат равный доступ к единой базе. Кроме того, не будет ни жестких сроков поставки, ни штрафов при уменьшении их объемов.
Преимущество «Цифрового фермера» заключается в удобной работе через интерактивную панель и мобильное приложение. Кроме того, будут предоставлены все сертификаты качества на обязательных условиях. Также пользователи получат интерактивную карту всех фермерских магазинов и рынков.
Заказать фермерскую продукцию будет возможно не только в сети. Проект подразумевает открытие специализированных пунктов заказа и выдачи, где проконсультируют каждого посетителя.
Окончание программной разработки виртуального фермерского магазина — конец апреля. Первый магазин будет открыт в конце мая.
360tv.ru: последние новости
Киев рассказал о «трехсотлетней» конфронтации с Москвой Cambridge Analityca рассказала об условиях контракта с Facebook Дети стали раньше знакомиться с порнографией. Теперь ее смотрят с 11 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма115
В Подмосковье обвалились цены на дачи44
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова86
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции222
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством46
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение