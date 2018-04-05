Министерство потребительского рынка и услуг презентовало проект «Цифровой фермер»

Министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников в рамках заседания в Московской областной думе презентовал уникальный проект — «Цифровой фермер».

«Цифровой фермер» включает в себя

интернет-магазин

и интерактивную панель для заказа фермерской продукции. Интерфейс сервиса будет удобен пользователям любого возраста. Кроме того, разрабатывается приложение для смартфонов.

Проект будет выгоден не только потребителям, но и фермерам. Производители продукции получат равный доступ к единой базе. Кроме того, не будет ни жестких сроков поставки, ни штрафов при уменьшении их объемов.

Преимущество «Цифрового фермера» заключается в удобной работе через интерактивную панель и мобильное приложение. Кроме того, будут предоставлены все сертификаты качества на обязательных условиях. Также пользователи получат интерактивную карту всех фермерских магазинов и рынков.

Заказать фермерскую продукцию будет возможно не только в сети. Проект подразумевает открытие специализированных пунктов заказа и выдачи, где проконсультируют каждого посетителя.

Окончание программной разработки виртуального фермерского магазина — конец апреля. Первый магазин будет открыт в конце мая.