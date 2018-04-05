Ещё
В центрах «Ростелекома» теперь доступен электронный софт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

В центрах «Ростелекома» теперь доступен электронный софт 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.
«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — говорит генеральный директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте — центрах продаж и облуживания «Ростелекома».
«Ростелеком» также предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для геймеров. Благодаря чему интернет-пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в интернет со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.
АиФ Владимир: последние новости
«Ростелеком» дарит жителям Центральной России месяц спокойствия По результатам прокурорской проверки во Владимире могут закрыть пять ТЦ Во Владимире из-за трагедии в Кемерово усилят меры безопасности в ТЦ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила303
В России введут новую меру пресечения50
«Крым захватим танками»405
Войска ВВО подняты по тревоге112
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова140
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение