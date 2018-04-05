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Криптообменник «Сберкоин» работает в рамках закона
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Криптообменник «Сберкоин» работает в рамках закона 

Банки Сегодня 27 минут назад
Криптообменник «Сберкоин» работает в рамках закона— На данный момент нет законодательных актов, которые бы запрещали использовать биткоин, или другие криптовалюты при проведении сделок. Покупка криптовалют и соответственно их продажа — не являются нарушениями закона. Мы внимательно следим за внесением изменений в законодательство, и работаем в рамках закона, — отметил представитель компании «Сберкоин» по публичным вопросам Алексей Иванов.
На данный момент компания имеет один офис и один установленный обменный аппарат. В дальнейшем компания планирует расширить сеть обменных аппаратов и офисов. На данный момент «Сберкоин» позиционирует себя как первый криптовалютный обменный сервис. Но следует учесть, что компания работает только с биткоином.
В «Сбербанке» опровергли информацию о причастности к криптовалютному обменному пункту. Там утверждают, что сервис, несмотря на название, никак не относится к структуре.
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