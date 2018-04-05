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Жители Росси смогут использовать мессенджеры для денежных переводов уже в следующем году
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Жители Росси смогут использовать мессенджеры для денежных переводов уже в следующем году 

Банки Сегодня 1 час назад
Жители Росси смогут использовать мессенджеры для денежных переводов уже в следующем годуКомпания пока не разглашает никаких подробностей работы своей платформы, однако заявляет, что переводы будут осуществляться на номера мобильных телефонов или адреса электронной почты. Платформа будет содержать уникальную возможность — произвести перевод денежных средств на страницу в социальной сети. По словам представителей компании, они пытаются создать многофункциональную платформу для того, чтобы пользователи могли получать и переводить деньги так, как им удобно.
Кроме мессенджеров, будет добавлена интеграция с мобильными банкингами большинства финансовых организаций РФ. На данный момент уже существует мессенджер, который применяет такую технологию платежей — Сбербанк-Мессенджер. Однако эксперты отмечают, что сама концепция платежей через интернет еще требует доработки в плане безопасности.
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