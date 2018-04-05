Жители Росси смогут использовать мессенджеры для денежных переводов уже в следующем году

Жители Росси смогут использовать мессенджеры для денежных переводов уже в следующем годуКомпания пока не разглашает никаких подробностей работы своей платформы, однако заявляет, что переводы будут осуществляться на номера мобильных телефонов или адреса электронной почты. Платформа будет содержать уникальную возможность — произвести перевод денежных средств на страницу в социальной сети. По словам представителей компании, они пытаются создать многофункциональную платформу для того, чтобы пользователи могли получать и переводить деньги так, как им удобно.