В Twitter появилась страница администрации Эрдогана на русском языке

АНКАРА , 5 апр — РИА Новости . Страница администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в микроблоге Twitter теперь доступна и на русском языке по адресу @tcbestepe_ru.

Первой публикацией в русскоязычной версии микроблога администрации турецкого лидера стало сообщение о церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» , сооружаемой на юге Турции Росатомом , с участием Эрдогана и президента России Владимира Путина в ходе его визита в Анкару 3-4 апреля.

Уже в первый день онлайн-трансляции на странице администрации президента Турции просмотрели 70 тысяч пользователей соцсети. Охват аудитории публикациями на русском языке достиг отметки 700 тысяч интернет-пользователей в сутки.

Страница администрации Эрдогана в Twitter ранее была доступна на четырех языках (турецкий, английский, арабский, французский) и отслеживалась 10 миллионами пользователей соцсети.