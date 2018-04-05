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В Twitter появилась страница администрации Эрдогана на русском языке
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В Twitter появилась страница администрации Эрдогана на русском языке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Страница администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в микроблоге Twitter теперь доступна и на русском языке по адресу @tcbestepe_ru.
Первой публикацией в русскоязычной версии микроблога администрации турецкого лидера стало сообщение о церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую», сооружаемой на юге Турции Росатомом, с участием Эрдогана и президента России Владимира Путина в ходе его визита в Анкару 3-4 апреля.
Уже в первый день онлайн-трансляции на странице администрации президента Турции просмотрели 70 тысяч пользователей соцсети. Охват аудитории публикациями на русском языке достиг отметки 700 тысяч интернет-пользователей в сутки.
Страница администрации Эрдогана в Twitter ранее была доступна на четырех языках (турецкий, английский, арабский, французский) и отслеживалась 10 миллионами пользователей соцсети.
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