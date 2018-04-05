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Интернет-клеветников будут блокировать
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Интернет-клеветников будут блокировать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Парламентская газета», группа депутатов «Единой России» разработала поправку в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно им, судебные приставки смогут направить в Роскомнадзор заявку о блокировке сайтов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, если владельцы порталов не сделали это прежде. Ведомство должно будет ограничить доступ к интернет-ресурсу.
Напомним, на сегодняшний день у суда и приставов нет подобных полномочий, так как они не прописаны в законодательстве. По нынешним нормам владельца сайта лишь оштрафуют за невыполнение указаний о блокировке.
3 апреля законопроект был одобрен комитетом Госдумы и отправлен на рассмотрение в первом чтении.
Фото: архив ФедералПресс
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