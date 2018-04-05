Как настроить шифрование жесткого диска в Windows 10

В Windows 10 вы можете полностью зашифровать свой жесткий диск с помощью средства безопасности BitLocker. Эта программа уже интегрирована в Windows и проста в использовании — по крайней мере, если на вашей системной плате есть специальный модуль TPM. Расскажем, как это работает.

Шифрование диска в Windows 10 с помощью BitLocker

На вашей материнской плате может быть установлен компонент, называемый криптопроцессором или чипом Trusted Platform Module (TPM). Он хранит ключи шифрования для защиты информации на аппаратном уровне. Выглядит он примерно так: Если на материнской плате присутствует модуль TPM, шифрование жесткого диска в Windows 10 организовать очень несложно: Нажмите кнопку Пуск > Проводник > Этот компьютер.

В окне щелкните правой кнопкой мыши на диске, который вы хотите зашифровать, и в выпадающем меню выберите Включить BitLocker. Введите надежный пароль к жесткому диску. Каждый раз, когда вы будете включать компьютер, Windows будет запрашивать этот пароль, чтобы расшифровать данные.

Выберите, каким образом нужно создать резервную копию ключа восстановления. Его можно сохранить в учетной записи Microsoft , скопировать на USB-накопитель или распечатать.

Выберите, какую часть диска шифровать: весь или только свободное место. Если вы недавно установили Windows 10, выберите второе. Если же вы включаете шифрование на уже использующемся диске, лучше зашифровать весь диск.

Нажмите Продолжить, чтобы начать шифрование.

Когда шифрование завершится, перезагрузите компьютер и введите пароль. Если на шаге 2 появляется сообщение об ошибке, указывающее, что вам нужно разрешить запуск BitLocker без совместимого модуля TPM, это значит, что ваша материнская плата не имеет соответствующего модуля. В этом случае придется идти в обход.

Шифрование диска в Windows 10 без модуля TPM Для того чтобы зашифровать жесткий диск в Windows 10 без помощи аппаратного модуля хранения ключей, сделайте следующее: Вернитесь в поле Поиск в Интернете и Windows и введите «Групповая политика» (без кавычек).

Нажмите на запись Изменить групповую политику. Откроется новое окно.

Перейдите в подкаталог Административные шаблоны > Компоненты Windows > Шифрование диска BitLocker > Диски операционной системы.

Дважды щелкните по Этот параметр политики позволяет настроить требование дополнительной проверки подлинности при запуске. В новом окне выберите пункт Включено, поставьте галочку напротив Разрешить использование BitLocker без совместимого доверенного платформенного модуля и нажмите OK.

Откройте Этот компьютер, выберите диск и нажмите Включить BitLocker.

После этого на вашем компьютере будет выполнена быстрая проверка. Когда проверка будет завершена, система спросит, хотите ли вы заблокировать свой компьютер с помощью USB-ключа или пароля.

Выберите, следует ли BitLocker шифровать оставшееся свободное место или весь жесткий диск.

BitLocker запустится в фоновом режиме, осуществляя шифрование вашего жесткого диска. Вы можете продолжать работать в нормальном режиме. После первой перезагрузки ПК ваша система будет загружаться, только если вы введете правильный пароль во время запуска или подключите USB-накопитель с резервной копией ключа.

Читайте также: Как настроить синхронизацию папок и файлов в Windows 10 Как создавать заметки на рабочем столе Windows 10 Как изменить пароль к учетной записи в Windows 10 Фото: авторские, Wikimedia Commons, pxhere.com