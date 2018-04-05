Новое обновление MacOS вызывает сбои в работе мониторов

Последняя версия операционной системы macOS High Sierra 10.13.4, выпущенная 29 марта, вызывает проблемы в работе ряда внешних подключенных дисплеев. Об этом сообщили клиенты четырех популярных поставщиков приложений и драйверов.

Проблема затронула продукты DisplayLink, Duet Display, Air Display и iDisplay. Данные фирмы поставляют приложения и драйверы, позволяющие пользователям подключать несколько дисплеев к Mac посредством USB или Wi-Fi.

Вскоре после выхода нового обновления ОС от Apple , пользователи начали сообщать, что их мониторы перестали работать.

Проблема затронула только функцию показа изображения. Присутствующие в некоторых мониторах дополнительные функции, такие как подключение по Ethernet и воспроизведение аудио, не пострадали, однако непосредственно на экране устройства все еще ничего не отображается.

Представители DisplayLink, Duet Display и Air Display официально предупредили пользователей и порекомендовали не обновлять macOS до последней версии.

« [macOS High Sierra 10.13.4] содержит серьезные ошибки в процессе WindowServer, которые приводят к сбою при подключении к виртуальному монитору», — отметили представители компании Avatron Software, производящей Air Display.

Эксперты рекомендуют пострадавшим пользователям откатить MacOS до более старой версии для нормальной работы с несколькими мониторами.