Петрозаводский суд закрыл три сайта за экстремизм

Как стало известно корреспонденту «Столицы на Онего», транспортная прокуратура Карелии обнаружила в сети интернет три сайта, где хранились в свободном доступе книги, призывающие к социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

После проверки прокуратура обратилась в региональный суд с просьбой запретить сайты на всей территории Российской Федерации

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.