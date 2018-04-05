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Петрозаводский суд закрыл три сайта за экстремизм
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Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

Петрозаводский суд закрыл три сайта за экстремизм 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Столицы на Онего», транспортная прокуратура Карелии обнаружила в сети интернет три сайта, где хранились в свободном доступе книги, призывающие к социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
После проверки прокуратура обратилась в региональный суд с просьбой запретить сайты на всей территории Российской Федерации.
Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Ранее в Петрозаводске пожилая женщина получила срок за размещение в сети интернет негативных высказываний в отношении евреев. Суд приговорил пенсионерку к году лишения свободы условно.
Фото: архив ФедералПресс
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