В Перми обнаружены интернет-ресурсы, торгующие документами об образовании 

По иску прокурора, информация, размещенная в сети Интернет, о продаже школьных аттестатов, дипломов о высшем образовании и медицинских сертификатов с возможностью их приобретения признана запрещенной.
Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми в ходе мониторинга сети Интернет выявила 5 сайтов, позволяющих приобрести школьные аттестаты, дипломы о высшем образовании и различные медицинские сертификаты. В соответствии с действующим законодательством, получение указанных документов требует прохождение специальной подготовки, обучения и сдачи квалификационных экзаменов и итоговой аттестации. По итогам проверки, прокурором района в суд направлено заявление о признании указанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Мотовилихинского районного суда г. Перми требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу, прокуратура будет контролировать устранение нарушений, вплоть до полной блокировки доступа к доменному адресу сайта.