Ещё
В Перми обнаружены интернет-ресурсы, торгующие документами об образовании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российских олигархов ждет "сюрприз"
Российских олигархов ждет "сюрприз"

В Перми обнаружены интернет-ресурсы, торгующие документами об образовании 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
По иску прокурора, информация, размещенная в сети Интернет, о продаже школьных аттестатов, дипломов о высшем образовании и медицинских сертификатов с возможностью их приобретения признана запрещенной.
Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми в ходе мониторинга сети Интернет выявила 5 сайтов, позволяющих приобрести школьные аттестаты, дипломы о высшем образовании и различные медицинские сертификаты. В соответствии с действующим законодательством, получение указанных документов требует прохождение специальной подготовки, обучения и сдачи квалификационных экзаменов и итоговой аттестации. По итогам проверки, прокурором района в суд направлено заявление о признании указанной информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением Мотовилихинского районного суда г. Перми требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу, прокуратура будет контролировать устранение нарушений, вплоть до полной блокировки доступа к доменному адресу сайта.
Новости Перми и Пермского края: последние новости
В Нытве передано в суд дело телефонного террориста В связи с воссоединением Крыма в Перми изменится 18 марта движение общественного транспорта В Березниках водители давят жителей на пешеходных переходах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение560
Новый облик Леонтьева удивил Интернет61
Российских олигархов ждет «сюрприз»75
На пляже Таиланда нашли «Чужого»45
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение