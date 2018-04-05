В Перми обнаружены интернет-ресурсы, торгующие документами об образовании

По иску прокурора, информация, размещенная в сети Интернет, о продаже школьных аттестатов, дипломов о высшем образовании и медицинских сертификатов с возможностью их приобретения признана запрещенной.