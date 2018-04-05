День, когда Google выложил спутниковые снимки Земли

5 апреля 2006 года назад компания Apple выпустила программное обеспечение под названием Boot Camp. Оно позволило делать то, за что людей высмеивают и по сей день — устанавливать Windows второй операционной системой на компьютеры и ноутбуки производства «яблочной» компании. По словам самой Apple, она пошла на встречу многочисленным просьбам пользователей, сделав эту процедуру не только официально возможной, но вместе с тем простой и понятной.

5 апреля 2006 года — Apple выпускает Boot Camp

Но был у компании и свой интерес — наконец привлечь в свой стан людей, которые уже давно поглядывали на продукцию Apple, но боялись отказаться от Windows и привычных программ, не все из которых имели аналоги под Mac OS. Повлияло на этот шаг также и то, что новые MacBook Pro, iMac и Mac mini теперь имели на борту процессоры Intel и, в целом, стандартное для любого другого не-Apple ноутбука «железо», на котором Windows может работать без всяких сторонних эмуляторов.

5 апреля 2005 года Google анонсировала новую опцию в Google Maps — снимки со спутника. С этих пор каждый желающий мог попробовать подсмотреть, что же творится на крышах высоток по всей США Канаде . До остальных стран и уголков Земли Google доберётся несколько позже.

5 апреля 2005 года — появление спутниковых снимков в Google Maps

Снимки со спутника появились в картографическом сервисе Google через короткое время после старта самого сервиса в феврале 2005 года. Для его использования не нужно было никакого специального ПО — пользователь мог (хотя почему мог, может и по сей день) листать мир прямо в окне своего браузера. А спутниковые снимки, конечно, привносили не только комфорт, но и просто будоражащее ощущения в духе «будущее уже сегодня».

Что любопытно, спутниковые снимки были добавлены после покупки Google картографической компании Keyhole в 2004 году, а слово Keyhole («замочная скважина») во второй половине двадцатого века также являлось названием серии американских разведывательных спутников.

5 апреля 1988 года выходит RISC-процессор Intel i960, получивший в начале 1990-х большую популярность в качестве микроконтроллера для встраиваемых систем и ставшим бестселлером в этой области. А в 2008 году появляются процессоры Intel Atom — Z500, Z520 и др. Они знамениты тем, что, благодаря низкому энергопотреблению и тепловыделению, дали жизнь такому классу компьютеров, как «нетбук» — крошечных ноутбуков с диагональю дисплея всего 10 дюймов. При этом работать за таким ноутбуком можно было вплоть до 6 часов на одной зарядке, что до появления MacBook Air было потрясающим результатом. Он был достигнут за счёт того, что Intel впервые решила не просто немного «допилить» имеющиеся процессоры, сделав их менее прожорливыми, а создать новую архитектуру, изначально ориентированную на низкое энергопотребление.

5 апреля 2008 года — выход процессоров Intel Atom

Обратной стороной революционно экономичных процессоров Atom стала очень скромная производительность. Настолько скромная, что при появлении на рынке iPad и прочих планшетов, публика тут же потеряла интерес к нетбукам. Хотя прежде их можно было порой встретить даже в дамской сумочке (и нередко в цвет сумочке или губной помаде, так как нетбуки зачастую имели большое количество цветов корпуса на выбор).

Несмотря на то, что короткая слава нетбуков давным-давно прошла, энергоэффективные чипы Atom продолжают развиваться. Теперь их можно встретить в планшетах и даже в смартфонах, причём далеко не таких задумчивых, какими были нетбуки.