Хакеры получили данные клиентов Delta Air Lines

Осенью прошлого года информация о платежах клиентов Delta Air Lines оказалась в распоряжении хакеров.

Как сообщает РИА Новости, в период с 26 сентября по 12 октября злоумышленники получили доступ к серверам компании, которая предоставляет Delta услуги онлайн-чата с клиентами.

При этом данные паспортов или другая личная информация затронуты не были, заявили в авиакомпании. Уже создан специальный сайт, на котором появляется информация о ходе расследования. В Delta Air Lines пообещали, что клиенты не будут отвечать за мошеннические транзакции в том случае, если хакерам удалось получить данные кредитных карт.