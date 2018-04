Новости Apple, 251 выпуск: iPhone SE 2 и iOS 11.4

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Новости Apple . Сегодня речь пойдет об iOS 11.4, iPhone SE 2 и многом другом.

1. Apple расскажет о своих результатах за первый календарный квартал 2018 года во вторник, 1 мая. Отчет компании позволит узнать много новой интересной информации об компании. В частности, Apple опубликует официальные данные по продажам iPhone, iPad и Mac, положив конец всем слухам и прогнозам аналитиков.

2. Джонатан Айв , главный директор Apple по промышленному дизайну, рассказал в интервью Vogue, что известно его жене о готовящихся продуктах Apple. По его словам, практически ничего. Айв бы не хотел, чтобы такой груз ответственности лежал на его супруге, даже если его тянет поделиться какими-то подробностями.

3. Утверждение, что iPhone производится в Китае , а США не имеют к этому никакого отношения, в корне неверно, заявил Тим Кук в интервью телеканалу MSNBC. Регион сборки конечного продукта, отмеченный на задней панели устройства, — это лишь вершина айсберга, за которой скрываются десятки стартапов и корпораций. Ключевые компоненты iPhone, среди которых защитные дисплеи, лазерные излучатели Face ID и многие другие всегда выпускались на территории Соединенных Штатов, подчеркнул Кук.

4. Apple может внедрить в новые iPhone функцию управления жестами без прикосновения. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, Apple уже активно тестирует дисплеи для смартфонов и планшетов, которые смогут воспринимать движения пользователя без физического касания. Во многом это достигается за счет увеличения чувствительности экрана.

5. Не прошло и недели с момента релиза финальной сборки iOS 11.3, как Apple выпустила первую бета-версию iOS 11.4.

В ней появилась полноценная поддержка AirPlay 2, которая включает в себя такие функции, как воспроизведение звука в нескольких комнатах с устройств iOS и улучшенную буферизацию. Чтобы протестировать новую функцию, необходимо обновить Apple TV на последнюю бету tvOS.

Кроме того, Apple вернула поддержку iCloud Messages, позволяющих выгружать медиафайлы из сообщений в облако. Данная функциональность была в третьей бета-версии iOS 11.3, однако в финальный релиз так и не вошла. Дойдет ли она до релизной версии iOS 11.4 — непонятно.

Также в iOS 11.4 появилась поддержка стереозвучания для HomePod. Благодаря новой функции владельцы двух смарт-колонок смогут объединять их в единую аудиосистему, усиливая звучание.

Ожидается, что iOS 11.4 станет последней версией iOS 11 перед выходом iOS 12.

6. Несмотря на то, что аудитория Apple Music меньше таковой у Spotify, это не мешает стриминговому сервису Apple приносить исполнителям бОльшее количество прослушиваний. Иногда Apple Music обходит конкурента сразу в два раза — как произошло с новым синглом канадского исполнителя The Weeknd

Как пишет The Verge, его новый альбом My Dear Melancholy прослушали в Apple Music 26 миллионов раз в первый же день после появления в приложении. При этом 6 миллионов прослушиваний пришлось на сингл Call Out My Name: в Spotify за это же время его включили 3,5 миллиона раз.

Если Apple Music продолжит привлекать по 5% платных пользователей ежемесячно, как сейчас, то в этом году его американская аудитория станет больше, чем у основного конкурента — Spotify.