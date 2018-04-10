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Доходы телекоммуникационной отрасли Китая выросли на 4,9 проц.
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Доходы телекоммуникационной отрасли Китая выросли на 4,9 проц. 

ИА Синьхуа 10 апреля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — В первые два месяца 2018 года отмечался стабильный рост доходов телекоммуникационной отрасли Китая благодаря быстрому развитию сервисов мобильных данных и мобильного Интернета.
Согласно данным Министерства промышленности и информатизации, в январе-феврале доходы отрасли достигли 216,8 млрд юаней /34,4 млрд долл США/ при увеличении на 4,9 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Доходы от сервисов мобильных данных и мобильного Интернета выросли на 15,1 проц. до 99,5 млрд юаней, составив почти 46 проц. от общего объема доходов отрасли.
В первые два месяца количество пользователей мобильных телефонов в Китае увеличилось на 24,06 млн и к концу февраля достигло 1,44 млрд человек, среди которых 71,6 проц. пользовались связью четвертого поколения /4G/.
Одновременно, рост популярности интернет-приложений для обмена сообщениями в Китае привел к дальнейшему снижению общей продолжительности звонков по мобильным телефонам. При этом, в связи с праздником Весны, значительно вырос объем отправки СМС-сообщений. -0-
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