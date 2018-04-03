Главы Facebook и Apple поспорили о правах юзеров

Руководитель Apple Тим Кук сообщил, что калифорнийская компания никогда бы не попала в скандал, который образовался из-за утечки данных в социальной сети Facebook. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC. Между гендиректором Facebook Марком Цукербергом и главой Apple Тимом Куком произошел заочный спор относительно бережности обращения с личными данными пользователей. Несколько дней назад, комментируя масштабную утечку данных 50 миллионов участников соцсети, Кук заявил, что его компания не попала бы в ту ситуацию, в которой оказался Цукерберг. Ведущий телеканала MSNBC спросил Кука, как бы тот поступил, если бы оказался на месте Марка Цукерберга, главы компании Facebook. Тим Кук ответил, что никогда не оказался бы в такой ситуации, потому что Apple ставит защиту персональных данных пользователей в приоритет. И такого подхода компания придерживается не последние несколько недель, а годами. Кук отмечал, что необходимы «хорошо продуманные» правила, которые бы мешали объединять информацию, чтобы использовать ее без согласия пользователей. Кук раскритиковал также практику монетизации данных пользователей, когда компания продает рекламу на бесплатных платформах, позволяя рекламодателям настраивать ее под конкретные группы. Журналисты Recode поинтересовались у главного исполнительного директора Apple, что бы он сделал на месте Цукерберга после утечки. «Я не оказался бы в такой ситуации», — заверил Кук. Он подчеркнул, что Apple считает конфиденциальные данные неприкосновенными и, в отличие от Facebook, не собирается «монетизировать личную жизнь пользователей». Позднее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox назвал необоснованной недавнюю критику в свой адрес со стороны главного исполнительного директора Apple Тима Кука. "Реальность такова, что создавая сервис, который позволит людям по всему миру всегда оставаться на связи, столкнешься с тем, что далеко не все смогут заплатить за услуги. И поэтому, как и в случае с большинством проектов в сфере медиа, рекламная модель монетизации — единственная целесообразная модель обеспечения доступности этого сервиса для людей", — сказал Цукерберг. Он добавил, что Facebook может работать на благо человечества и одновременно опираться на бизнес-модель, где реклама служит главным способом монетизации. «И это вовсе не означает, что нам не имеет никакого дела до людей. Скорее, наоборот», — сказал глава Facebook. Напомним, газета The New York Times уличила соцсеть Facebook в ненадёжном хранении данных пользователей. Британская фирма Cambridge Analytica собрала информацию более 50 млн пользователей соцсети для того, чтобы изучить и, возможно, повлиять на политические предпочтения избирателей на американских президентских выборах. Несколько дней назад в Интернете начал распространяться хештег #deletefacebook. Так, протестуя против политики соцсети, из неё уже удалился предприниматель Илон Маск вместе со страницами своих проектов.