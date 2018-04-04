Trustedhousesitters. Как работает альтернатива Airbnb для туристов, которые любят животных

Фото: iStock

Уже более семи лет на рынке работает компания Trustedhousesitters, которая позволяет туристам по всему миру не платить за аренду жилья. Вместо оплаты путешественники должны ухаживать за домашними животными. О том, как работает аналог Airbnb для любителей домашних питомцев, рассказывает Business Insider.

Trustedhousesitters связывает путешественников с владельцами жилья, которым не с кем оставить своих домашних животных. Пользователи могут оставлять свои предложения на сайте компании. Владельцы недвижимости должны указать информацию о жилище и о домашнем питомце, а также необходимые данные по уходу за животным. Перед поиском предложений путешественникам потребуется подробно заполнить свой профиль.

Компания берет за свои услуги $119 в год. После оплаты подписки владельцам домашних животных откроются заявки от путешественников. В Trustedhousesitters заявляют, что многие клиенты проводят собеседования перед тем, как сдать жилплощадь в аренду. Иногда пользователи сервиса проводят личную встречу перед началом аренды, чтобы убедиться в выборе.

В марте стало известно, что американская General Motors планирует запустить собственный сервис аренды автомобилей, который будет работать по принципам шеринговой экономики. «Airbnb для машин» должен появиться летом 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стартап представил аналог Airbnb для раздачи Wi-Fi. Идея пользователям понравилась, а дизайн и уровень безопасности — нет А осенью прошлого года стало известно, что стартап Loftium начал выдавать своим клиентам деньги на покупку недвижимости, если они сдают одну из комнат на Airbnb.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!