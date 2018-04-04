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Trustedhousesitters. Как работает альтернатива Airbnb для туристов, которые любят животных
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Trustedhousesitters. Как работает альтернатива Airbnb для туристов, которые любят животных 

Inc. 41 минуту назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Уже более семи лет на рынке работает компания Trustedhousesitters, которая позволяет туристам по всему миру не платить за аренду жилья. Вместо оплаты путешественники должны ухаживать за домашними животными. О том, как работает аналог Airbnb для любителей домашних питомцев, рассказывает Business Insider.
Trustedhousesitters связывает путешественников с владельцами жилья, которым не с кем оставить своих домашних животных. Пользователи могут оставлять свои предложения на сайте компании. Владельцы недвижимости должны указать информацию о жилище и о домашнем питомце, а также необходимые данные по уходу за животным. Перед поиском предложений путешественникам потребуется подробно заполнить свой профиль.
Компания берет за свои услуги $119 в год. После оплаты подписки владельцам домашних животных откроются заявки от путешественников. В Trustedhousesitters заявляют, что многие клиенты проводят собеседования перед тем, как сдать жилплощадь в аренду. Иногда пользователи сервиса проводят личную встречу перед началом аренды, чтобы убедиться в выборе.
В марте стало известно, что американская General Motors планирует запустить собственный сервис аренды автомобилей, который будет работать по принципам шеринговой экономики. «Airbnb для машин» должен появиться летом 2018 года.
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Стартап представил аналог Airbnb для раздачи Wi-Fi. Идея пользователям понравилась, а дизайн и уровень безопасности — нет  А осенью прошлого года стало известно, что стартап Loftium начал выдавать своим клиентам деньги на покупку недвижимости, если они сдают одну из комнат на Airbnb.
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