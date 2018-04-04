Цукерберг 11 апреля выступит на слушаниях в палате представителей США

Основатель и гендиректор Facebook

Inc. Марк Цукерберг появится на слушаниях в комитете палаты представителей США 11 апреля, сообщает Dow Jones.

Слушания будут проводиться комитетом по энергетике и торговле, который курирует многие вопросы телекоммуникационной и интернет-политики. Слушания будут посвящены «использованию и защите компанией пользовательских данных», говорится в сообщении.

Facebook критикуют за то, как она обращается с данными пользователей, после того, как аналитическая фирма, связанная с президентской компанией Дональда Трампа 2016 года, получила данные 50 млн пользователей Facebook.

"Эти слушания будут важной возможностью пролить свет на критические вопросы приватности данных потребителей и помочь американцам лучше понять, что происходит с их персональной информацией в интернете, — указали в заявлении председатель комитета Грег Уолден и его заместитель Фрэнк Паллоне. — Мы ценим готовность Цукерберга дать показания перед комитетом и надеемся, что он ответит на наши вопросы".