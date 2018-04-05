Сотрудники Google выступили против сотрудничества компании с Пентагоном

Сотрудники компании Google выразили протест к руководству компании в связи с ее участием в программе Пентагона Project Maven. Об этом сообщила газета The New York Times.

Уточняется, что программа Пентагона предусматривает применение искусственного интеллекта для того, чтобы повысить точность наведения беспилотников боевого назначения.

Письмо было подписано в том числе ведущими инженерами Google.

Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии,

— заявление сотрудников компании.

Пентагон начал финансирование Project Maven еще в 2017 году. Согласно сообщению, целью новой технологии является мониторинг и анализ видеоизображений, которые были получены с помощью беспилотников ВВС США

Согласно последним расчетам, уровень развития комплексных систем искусственного интеллекта (ИИ) позволит заменить человека на некоторых видах деятельности уже через 10‐15 лет.