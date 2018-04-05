Ещё
Представители Facebook признались, что отслеживают личные данные пользователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Представители Facebook признались, что отслеживают личные данные пользователей 

Свободная пресса 7 часов назад
Facebook проводит мониторинг личных данных пользователей. Согласно последним данным, Facebook просматривает личные сообщения. Об этом сообщили сами представители глобальной соцсети.
«Facebook проверяет также и сообщения. Весь контент должен соответствовать «стандартам сообщества», — цитирует заявление представительницы компании Bloomberg Vistanews.
Оказывается, для проверки личных сообщений используются те же самые инструменты, которые применяются для мониторинга публичных постов. Представители компании объясняют отслеживание конфиденциальной информации необходимостью блокировки оскорбительного контента. Например, когда пользователь отправляет фотографию, система соцсети автоматически проверяет ее на наличие запрещенных характеристик. Кроме этого, Facebook сканирует интернет ссылки, чтобы не допустить распространение вирусов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что из-за скандала с Facebook Марк Цукерберг потерял более 6 млрд долларов. Причиной этому стало сообщение британской аналитической компании Cambridge Analytica о том, что им удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и разработать алгоритм анализа политических предпочтений.
Новости Facebook: Во время прямой трансляции в Facebook американка случайно выстрелила парню в голову
Свободная пресса: последние новости
Украинский чиновник рассказал о «трехсотлетней» войне с Россией Представители Facebook признались, что отслеживают личные данные пользователей «Ватник» в США не проберется
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова52
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции242
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании109
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»626
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Роспотребнадзор проверит горящий шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение