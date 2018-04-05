Представители Facebook признались, что отслеживают личные данные пользователей

Facebook проводит мониторинг личных данных пользователей. Согласно последним данным, Facebook просматривает личные сообщения. Об этом сообщили сами представители глобальной соцсети.

«Facebook проверяет также и сообщения. Весь контент должен соответствовать «стандартам сообщества», — цитирует заявление представительницы компании Bloomberg Vistanews.

Оказывается, для проверки личных сообщений используются те же самые инструменты, которые применяются для мониторинга публичных постов. Представители компании объясняют отслеживание конфиденциальной информации необходимостью блокировки оскорбительного контента. Например, когда пользователь отправляет фотографию, система соцсети автоматически проверяет ее на наличие запрещенных характеристик. Кроме этого, Facebook сканирует интернет ссылки, чтобы не допустить распространение вирусов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что из-за скандала с Facebook Марк Цукерберг потерял более 6 млрд долларов. Причиной этому стало сообщение британской аналитической компании Cambridge Analytica о том, что им удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и разработать алгоритм анализа политических предпочтений.

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