В Facebook признали передачу данных пользователей

В Facebook признали передачу данных почти 90 млн пользователей Cambridge Analytica

Теперь Facebook ограничит доступ для сторонних приложений к данным пользователей.

В Facebook заявили, что данные почти 87 миллионов пользователей были по ошибке переданы британской компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году.

В администрации Facebook заверили, что после этого скандала в соцсети будет ограничен доступ для сторонних приложений к данным пользователей в событиях и группах, а также будет введен запрет для третьих лиц на просмотр личной информации.

Ранее сообщалось о «сливе» данных 50 миллионов пользователей, однако теперь цифра выросла почти в два раза.