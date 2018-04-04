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В Facebook признали передачу данных пользователей
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В Facebook признали передачу данных почти 90 млн пользователей Cambridge Analytica 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Теперь Facebook ограничит доступ для сторонних приложений к данным пользователей.
В Facebook заявили, что данные почти 87 миллионов пользователей были по ошибке переданы британской компании Cambridge Analytica, которая была тесно связана с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Почти все пострадавшие от утечки были гражданами Соединенных Штатов, сообщает USA Today.
В администрации Facebook заверили, что после этого скандала в соцсети будет ограничен доступ для сторонних приложений к данным пользователей в событиях и группах, а также будет введен запрет для третьих лиц на просмотр личной информации.
Ранее сообщалось о «сливе» данных 50 миллионов пользователей, однако теперь цифра выросла почти в два раза.
Facebook начала собственное расследование по поводу возможной связи сотрудников с компанией Cambridge Analytica. Создатель соцсети Марк Цукерберг заявил о намерении дать показания в конгрессе США по делу об утечке данных пользователей соцсети.
 Ещё 8 источников 
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