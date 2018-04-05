Цифра дня: Сколько пользователей пострадало в результате утечки данных на Facebook?

Цифра дня:

87 000 000 пользователей пострадало в результате утечки данных на Facebook.

Команда социальной сети Facebook опубликовала свои планы по ограничению доступа к данным пользователей сторонними лицами. В этом сообщении она также официально подтвердила реальный масштаб недавней скандальной утечки.

Специалисты убеждены, что Cambridge Analytica неправомочно передала третьим лицам данные до 87 миллионов пользователей Facebook. Напомним, в марте разразился скандал по поводу использования данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Трампа.