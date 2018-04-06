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Личные данные более 2,7 млн граждан ЕС могли быть затронуты утечками с Facebook
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Личные данные более 2,7 млн граждан ЕС могли быть затронуты утечками с Facebook 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Личные данные более 2,7 млн граждан ЕС могли быть затронуты скандалом с утечками из Facebook, который разразился вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе.
"Мы оцениваем, что личные данные более 2,7 млн европейцев могут быть затронуты", — сказал он.
Ранее Европарламент пригласил руководителя Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений по этому делу и предоставления информации о мерах, которые предпринимает компания для защиты персональных данных своих пользователей.
В минувшую среду руководство Facebook объявило о том, что запускает ряд нововведений для повышения безопасности личных данных пользователей одноименной соцсети, а также высказало мнение, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей сети с помощью нанятой исследовательской компании GSR (Global Science Research). В ответ на это предположение Cambridge Analytica заявила, что не могла получить информацию такого объема, так как имела лицензию на использование данных не более чем 30 млн человек, полученных от GSR.
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