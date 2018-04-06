Личные данные более 2,7 млн граждан ЕС могли быть затронуты утечками с Facebook

БРЮССЕЛЬ , 6 апреля. / ТАСС /. Личные данные более 2,7 млн граждан ЕС могли быть затронуты скандалом с утечками из Facebook, который разразился вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе.

"Мы оцениваем, что личные данные более 2,7 млн европейцев могут быть затронуты", — сказал он.

Ранее Европарламент пригласил руководителя Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений по этому делу и предоставления информации о мерах, которые предпринимает компания для защиты персональных данных своих пользователей.

В минувшую среду руководство Facebook объявило о том, что запускает ряд нововведений для повышения безопасности личных данных пользователей одноименной соцсети, а также высказало мнение, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей сети с помощью нанятой исследовательской компании GSR (Global Science Research). В ответ на это предположение Cambridge Analytica заявила, что не могла получить информацию такого объема, так как имела лицензию на использование данных не более чем 30 млн человек, полученных от GSR.