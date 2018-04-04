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Facebook рассказал о сканировании личных сообщений в приложении Messenger
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Facebook рассказал о сканировании личных сообщений в приложении Messenger 

Ведомости 19 минут назад
Фото: Ведомости
Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger, передает Bloomberg. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента, пояснила представитель Facebook Messenger. Если посылаемый контент не отвечает требованиям, то он блокируется. Для проверки используются те же инструменты (автоматические системы), что и при модерации публичных постов в соцсети.
Например, Facebook Messenger сканирует на наличие вирусов ссылки, которые пользователи пересылают друг другу.
«Например, в Messenger, когда вы отправляете фотографию, наши автоматизированные системы сканируют ее с помощью технологии сопоставления», — уточнила представитель Facebook Messenger. «Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе», — добавила она.
Ранее Facebook оказался в центре скандала из-за утечки более 50 млн личных данных пользователей соцсети. Британская Cambridge Analytica в 2015 г. собирала персональные данные пользователей для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Соцсеть обязала компанию удалить полученные незаконным путем данные в том же году, однако известно об утечке данных стало только в этом году.
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