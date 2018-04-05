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Facebook подтвердила шпионаж за пользователями
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Facebook подтвердила шпионаж за пользователями 

Ferra.ru 26 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Facebook сканирует ссылки и изображения, которыми обмениваются пользователи Facebook Messenger, а также читают сообщения пользователей, когда они помечены для модерации, чтобы убедиться, что контент не нарушает правил сервиса. Это подтвердила сама компания изданию Bloomberg.
Как признались журналистам представители соцсети, хоть беседы в Messenger и приватные, в Facebook просматривают их и используют при этом те же общие правила, что действуют для обычного публичного контента в социальной сети.
По словам Facebook, любой контент должен соответствовать одним и тем же «стандартам сообщества». Пользователи могут пожаловаться на посты в соцсети или сообщения в мессенджере при нарушении этих стандартов, тогда команда модераторов изучит подозрительный контент.
Кроме того, как подчеркнула представительница Facebook, при отправке фото через Messenger, оно сканируется автоматической системой на предмет детской порнографии, а ссылки автоматически проверяются на вредоносный код.
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