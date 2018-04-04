Microsoft за четыре года инвестирует $5 млрд в интернет вещей

МОСКВА , 4 апр /ПРАЙМ/. Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft инвестирует пять миллиардов долларов в технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) в следующие четыре годы, сообщила компания.

"Такие компании, как Steelcase, Kohler, Chevron, United Technologies и Johnson Controls — все новаторски работают, используя платформу IoT, разработанную Microsoft", — добавила компания.

Microsoft поясняет, что с помощью ее технологии Johnson Controls создала «умный термостат», Schneider Electric построила автоматическую систему наблюдения за солнечными панелями в Нигерии . Компания Kohler создала целую линию «умных светильников» для кухни и ванной.

Интернет вещей — это технология, объединяющая вещи, технику с встроенными в них микросхемами в одну сеть или облако. Таким образом, подключенные к одной сети, они могут взаимодействовать друг с другом и с внешней средой.

Компания добавляет, что по оценке консалтинговой фирмы A. T. Kearney, технология интернета вещей приведет к увеличению производительности с эффектом в 1,9 триллиона долларов и снижению затрат на сумму в 177 миллиардов долларов в глобальной экономике к 2020 году.